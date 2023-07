Aantal Japanners in eigen land krimpt sneller dan ooit door recordaantal doden

Het aantal Japanners in Japan is in 2022 met een recordsnelheid gekrompen. Het land telde 800.000 autochtonen minder dan een jaar eerder. Dat komt vooral door de vergrijzing en een recordaantal sterfgevallen.

Dat blijkt uit cijfers van het Japanse ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2022 overleden in totaal 1,56 miljoen mensen. Daartegenover stonden 711.000 geboortes.

Toch betekent dat niet dat de totale bevolking van Japan met 800.000 mensen is gedaald. Het aantal buitenlandse inwoners maakt de krimp namelijk enigszins goed. Dat steeg tot een record van drie miljoen, 10,7 procent meer dan een jaar eerder.

Door de groei van het aantal buitenlandse inwoners kromp de totale bevolking in Japan uiteindelijk met 'slechts' 511.000 mensen, tot 125,4 miljoen inwoners. Toch zijn er zorgen in het Aziatische land; voor het eerst daalde het aantal inwoners namelijk in alle 47 prefecturen (een soort provincies).

Premier spreekt van een crisis

De Japanse premier Fumio Kishida spreekt dan ook van een crisis en belooft de situatie aan te pakken. De vergrijzing veroorzaakt namelijk problemen in de maatschappij, zoals op de arbeidsmarkt.

De regering stimuleert om die reden "hervormingen om de arbeidsparticipatie van vrouwen, ouderen en anderen te maximaliseren". Daarnaast denken experts dat nog meer moet worden ingezet op het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten. Dat aantal moet in 2040 verviervoudigd zijn.