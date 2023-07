Nederlandse twintiger zwaargewond na val van klif in vakantieoord Lloret de Mar

Delen via E-mail

Een Nederlander is dinsdag zwaargewond geraakt na een val van een klif in het Spaanse Lloret de Mar. Hij viel tijdens een wandeling zo'n 20 meter naar beneden, melden Spaanse media.

De man is volgens Spaanse media een twintiger. Hij was met een vriend het kustpad Camino de Ronda aan het bewandelen. Dat is een honderden kilometers lang wandelpad dat de hele Costa Brava beslaat en langs tal van stranden komt.