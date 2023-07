Wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Met het aanstaande vertrek van Mark Rutte ligt het speelveld opeens helemaal open. De verkiezingen zijn al medio november. Partijen ruiken hun kans.

De laatste dertien jaar was Rutte de belangrijkste machtsfactor bij Tweede Kamerverkiezingen. Wie is het beste alternatief? Hoe verover je het Torentje op de VVD'er?

Bij de laatste verkiezingen zagen we het bij D66-leider Sigrid Kaag en haar slogan "nieuw leiderschap". Tijd voor iemand anders dan Rutte, was vooral de boodschap. CDA-leider Wopke Hoekstra had het in diezelfde campagne over de "richtingloze liberaal" en "visieloze" Rutte.

Nu die tegenstander wegvalt, openen opeens nieuwe deuren. In de Haagse wandelgangen heerst daarom enige opwinding. "Alles wordt totaal anders", zegt een fractievoorzitter bij de oppositie.

CDA moet hard op zoek naar nieuwe leiders

Dat geldt in ieder geval ook voor het CDA. Maandag kondigden Hoekstra én Pieter Heerma aan dat zij niet terugkeren op de lijst. Dat betekent dat de partij op zoek moet naar een nieuwe partijleider en een nieuwe fractievoorzitter. Of het wordt iemand die beide functies combineert.

Wordt het een leiderschapsverkiezing? Bij de christendemocraten krijgen ze nog hoofdpijn als ze denken aan de desastreus verlopen race in aanloop naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Zo'n beetje alles ging fout.

Vanuit de fractie is dan ook te horen dat ten koste van alles moet worden voorkomen er weer een verkiezing van te maken.

Hugo de Jonge, voor even de partijleider en sinds 2017 minister, is in ieder geval geen kandidaat, liet hij al weten. Er heeft zich officieel nog niemand gemeld.

Eerste VVD-kandidaat heeft zich gemeld

Bij de VVD is het de grote vraag wie Rutte gaat opvolgen. Ook bij de liberalen hebben vooral partijprominenten laten weten dat zij het niet gaan doen. Op het lijstje met 'niet beschikbaar' staan Edith Schippers (nu fractieleider Eerste Kamer) en Klaas Dijkhoff (oud-fractievoorzitter Tweede Kamer).

Huidig fractievoorzitter Sophie Hermans zei deze week een knoop door te hakken. Veel zal afhangen van met welke voorkeurskandidaat het VVD-bestuur zal komen. Dat wordt nog deze week bekend.

André Bosman, tussen 2010 en 2021 VVD-Kamerlid, heeft zich als eerste partijlid wel gemeld om Rutte op te volgen. In principe maakt Bosman niet veel kans, maar hij forceert zo wel dat de partijleden zich erover moeten uitspreken als het bestuur met iemand anders komt. Bosman wil dat de leden zich roeren in de discussie over de koers van de partij.

Gaat Kaag nog een ronde?

Bij D66 begint de tijd een beetje te dringen. Partijleider Kaag zei vrijdag hierover te gaan nadenken, maar daar heeft ze niet veel tijd voor. De komende maanden moet er een campagne uit de grond worden gestampt.

Volgens een peiling van EenVandaag zien D66-kiezers liever Rob Jetten (nu klimaatminister) en Jan Paternotte (nu fractievoorzitter) dan Kaag als lijsttrekker.

Bij BBB moet het raar lopen als boegbeeld Caroline van der Plas niet de nieuwe lijsttrekker wordt. Maar het is nog niet bekend wie de premierskandidaat van de partij wordt. Ze hebben zelfs nog niemand op het oog, zei BBB-campagneleider Henk Vermeer maandagavond bij Op1. Dat is opvallend, want de partij kan zomaar de grootste worden. Dat lukte bij de Provinciale Staten immers ook.

Er wordt met spanning uitgekeken naar wat Pieter Omtzigt gaat doen. Richt hij een eigen partij op? Sluit hij zich aan bij een bestaande partij? Verlaat hij de politiek? In principe liggen alle opties nog open.

Binnen enkele weken zal Omtzigt met duidelijkheid komen. Zijn keuze zal grote impact hebben gezien zijn grote populariteit onder de stemmers.

Gaan PvdA en GroenLinks voor een oude bekende?

Op links ontstaat een nieuwe dynamiek. De partijbesturen van GroenLinks en de PvdA willen een gezamenlijke lijsttrekker naar voren schuiven. Uiteindelijk gaan de partijleden daarover, maar gezien de welwillendheid voor de fractiefusie voor de Eerste Kamer lijkt dat een formaliteit.

Volgende week maandag wordt de uitslag bekendgemaakt. De partijen doen voor die tijd geen uitspraken over kandidaten. Een voordeel om te kiezen voor een partijprominent, zoals Frans Timmermans (PvdA) of Jesse Klaver (GroenLinks), is dat zij al bij een groot deel van de kiezers bekend zijn.

Handig als je zoals nu niet lang de tijd hebt om campagne te voeren.

Een nadeel is dat de partijkleur voor een gezamenlijke fractie wel heel erg aan diegene kleeft. Nu de verkiezingen al over vier maanden zijn, worden de partijen waarschijnlijk gedwongen voor een oude bekende te kiezen.

Bij de SP is het vooralsnog stil. Er is geen kritiek op partijleider Lilian Marijnissen, dat gebeurt zelden bij de socialisten, maar ze wint sinds haar aantreden ook geen verkiezingen. Voor de SP wordt het spannend of het blok GroenLinks/PvdA kiezers wegtrekt.