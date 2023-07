Warmste dag van het jaar én volgend weerrecord een feit: 31,9 graden in De Bilt

Deze 8e van juli gaat voor Nederland de boeken in als de warmste 8 juli ooit. Het KNMI meldt zaterdagmiddag dat het 31,9 graden is in De Bilt. Elders bereikten de thermometers nog hogere waardes.

Zo meldt Weeronline dat in Eindhoven 34,3 graden is gemeten. Op 8 juli werd het nooit eerder zo heet bij een KNMI-weerstation. Het vorige record stamde uit 1959. Bij Gilze-Rijen werd het toen 34,1 graden en in De Bilt 31,6.

Het is ook de warmste dag van het jaar tot nu toe. Tot zaterdag was 11 juni de warmste dag; toen werd het in Hoek van Holland 32,2 graden.

In grote delen van het land is het tropisch warm met 29 tot 34 graden. Alleen op de Waddeneilanden blijft het kwik, met een maximumtemperatuur van 26 graden, onder de grens van 30 graden steken. Het hete weer wordt veroorzaakt door een zuidoostenwind, die zeer warme en droge lucht vanaf het continent naar Nederland blaast.