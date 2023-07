Nederland likt wonden na Poly: ook donderdag treinuitval, veel schademeldingen

Storm Poly heeft voor grote drukte gezorgd bij de veiligheidsregio's. Uit een rondgang van NU.nl blijkt dat er zeker negentienhonderd meldingen zijn gedaan. Die gingen veelal over omgewaaide bomen en takken op de weg. Dat leidt donderdag ook nog tot bijvoorbeeld treinuitval.

De veiligheidsregio's in de provincie Noord-Holland zeggen zeker elfhonderd meldingen te hebben verwerkt. Ook in andere gebieden die aan het IJsselmeer grenzen zijn veel schademeldingen genoteerd. Groningen en Utrecht zeggen "veel meldingen" te hebben gehad, maar exacte cijfers zijn nog niet beschikbaar.

In Noord-Brabant en Gelderland bleef het aantal meldingen beperkt. Ook in het noorden van Limburg en Twente lijkt het qua schade mee te vallen. "Na 15.00 uur kwamen er amper meer meldingen binnen en hebben wij de crisissituatie afgeschaald", zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Twente.

Het merendeel van alle meldingen ging over omgevallen bomen of andere losgewaaide objecten. Daarnaast moest de brandweer uitrukken voor beschadigingen aan daken, ondergelopen tunnels en gevelbeplating die van woningen of gebouwen afkwam.

Wegen zijn grotendeels bomenvrij

De schade en obstakels op openbare wegen zijn opgeruimd, laten de veiligheidsregio's weten. "Die bomen zagen we in stukken, slepen we weg en dan is het incident opgelost", legt een woordvoerder uit. Het kan wel zijn dat er nog enkele dagen bomen en takken in de berm langs de weg liggen.

Ook moeten gemeenten mogelijk nog wat kleiner opruimwerk verrichten. Hoelang dat gaat duren, is niet bekend. Rijkswaterstaat zegt dat gedurende de dag nog takken op wegen konden vallen en hard gewerkt wordt om ook die obstakels te verwijderen.

Voor hoeveel schade Poly in totaal aanrichtte, is niet bekend. Verzekeraar Interpolis had woensdagmiddag al zo'n vijfhonderd schademeldingen binnengekregen. Donderdagochtend wordt een eerste landelijk schadebeeld geschetst.

1:41 Afspelen knop Compilatie: Zomerstorm Poly laat ravage achter in kustprovincies

Twee mensen raken zwaargewond in regio Amsterdam-Amstelland

In enkele provincies zijn mensen gewond geraakt als gevolg van de schade door het slechte weer. Een aantal personen zat in een voertuig toen er een boom omviel, waardoor ze lichtgewond raakten. Dat gebeurde onder meer in Drenthe en Flevoland.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn twee mensen zwaargewond geraakt, meldt de veiligheidsregio. Zij werden naar het ziekenhuis vervoerd na een incident met een omgewaaide boom. Eén persoon werd gereanimeerd. Hoe het met de personen gaat, is onbekend.

Tijdens de storm kwam één vrouw om het leven. Een omvallende boom kwam op de auto terecht waar zij in zat.

Treinverkeer Noord-Nederland ligt tot donderdag nog plat

De NS worstelt met de nasleep van zomerstorm Poly. Volgens de vervoerder is er "forse schade" aan het spoor en moeten reizigers ook donderdag nog rekening houden met uitval van treinen en vertraging.

Met name in Noord-Nederland zijn de problemen groot. De NS meldde eerder op de woensdag dat het treinverkeer daar zeker tot donderdag plat ligt. Het is onduidelijk wanneer de schade hersteld is.

De spoorwegmaatschappij zegt later op de avond met meer informatie over de getroffen trajecten te komen. Wel waarschuwt de NS alvast dat reizigers donderdag ook nog rekening moeten houden met uitval van treinen. De treinreizigers die woensdag niet thuiskwamen door uitgevallen treinen, kunnen donderdag bij de vervoerder een compensatieaanvraag indienen.