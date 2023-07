Sigaretten kunnen tot wel vijftien keer schadelijker zijn dan eerder bekend was

Mensen die filtersigaretten in Nederland roken, krijgen veel meer schadelijke stoffen binnen dan wat de officiële meetmethode hiervoor registreert. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft onderzoek gedaan naar alle filtersigaretten die in Nederland te koop zijn. Daaronder zijn veel verkochte merken als Lucky Strike, Marlboro en Gauloises. Voor dit onderzoek werd de hoeveelheid teer, koolmonoxide en nicotine in filtersigaretten gemeten.

Het onderzoek naar de schadelijke stoffen in filtersigaretten werd uitgevoerd naar aanleiding van een rechtszaak die de Stichting Rookpreventie Jeugd had aangespannen. De stichting eist dat de toezichthouder, de NVWA, zich inzet tegen de verkoop van sigaretten.

Bij de zogeheten WHO Intense-methode neemt een machine vaker een hijs. Ook worden de ventilatiegaatjes in het filter dichtgehouden. Dat gebeurt in het echt ook, omdat mensen daar bij het roken hun vingers of lippen op hebben.