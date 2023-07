Taakstraf voor oud-medewerker hogeschool die 1,5 jaar lang toetsen doorverkocht

Delen via E-mail

Een oud-medewerker van Hogeschool Saxion in Enschede heeft dinsdag een taakstraf van tweehonderd uur gekregen voor het anderhalf jaar lang doorverkopen van toetsen. Ook drie medeverdachten kregen een taakstraf.

De veertigjarige Hengeloër werd vorig jaar februari opgepakt nadat de hogeschool de fraude op het spoor was gekomen. Hij stuurde via de mail en WhatsApp kopieën van de toetsen naar de drie medeverdachten, die ze tegen betaling doorverkochten. Zij stopten het geld in een kluisje van de hogeschool, zodat de Hengeloër dat er vervolgens uit kon halen.