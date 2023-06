IJslands parlement stemt massaal in met verbod op 'genezingstherapie' lhbti's

Het parlement van IJsland heeft ingestemd met een verbod op 'homogenezingstherapie'. IJsland treedt hiermee in de voetsporen van Europese landen als Spanje, Duitsland, Frankrijk, België en Malta. Maar Nederland blijft achter.

Geen enkel parlementslid in IJsland stemde tegen het voorstel. Slechts 3 van de 56 parlementariërs onthielden zich van stemmen.

Hanna Katrín Fridriksson, het parlementslid dat het verbod had voorgesteld, bepleitte volgens IJslandse media dat homogenezingstherapie "puur gebaseerd is op onwetendheid die geen plek moet krijgen in onze samenleving".

Volgens journalist Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, die gespecialiseerd is in IJslandse lhbti-rechten, was er vanuit conservatieve hoek wel enig verzet tegen de wet. Maar hun betogen werden door het parlement afgedaan als "niet-wetenschappelijk".

Fysieke en psychische dwang tijdens genezingstherapie

Therapeuten die de genezingstherapie hanteren, beweren dat ze homoseksualiteit kunnen afleren. Artsen wereldwijd hebben de therapieën veroordeeld, omdat tijdens deze trajecten psychische en fysieke dwang wordt gebruikt.

Soms moeten homo's en lesbiennes zelfs elektroshocktherapie ondergaan. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat lhbti's middels deze methodes hetero kunnen worden.

De Verenigde Naties hebben opgeroepen wereldwijd dit soort therapieën af te schaffen. 98 procent van alle lhbti's die dit soort therapieën hebben ondergaan, liep psychisch ernstige schade op, werd depressief of kreeg zelfs zelfmoordneigingen. Dat bleek uit onderzoek van de VN.

In bijna twintig landen mag het niet meer

Steeds meer landen sluiten zich bij de oproep van de VN aan. In bijna twintig landen is de therapie nu wettelijk verboden, waaronder Canada, Brazilië, Ecuador, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, België en Malta. Onlangs werd ook in Groot-Brittannië een wet aangenomen die niet alleen therapie voor lhbti's, maar ook voor transgender personen verbiedt.

Andere landen hebben een wettelijk verbod aangenomen op therapie voor minderjarigen, zoals Duitsland en Griekenland. In Ierland, Spanje, India, Finland en Australië is wetgeving die lhbti-therapie verbiedt in de maak.

In Nederland is genezingstherapie nog toegestaan

In Nederland riep de Tweede Kamer het kabinet in 2019 op een soortgelijke wet aan te nemen. De christelijke partijen, de PVV en Forum voor Democratie stemden toen tegen dit voorstel. In Nederland zijn nog vijftien organisaties die dit soort omstreden therapieën aanbieden.

De Raad van State (RvS) was recent kritisch over een wetsvoorstel van D66. Een totaalverbod op het aanbieden van conversiehandelingen zou in strijd zijn met de vrijheid van godsdienst. Volgens de RvS zijn er ook mensen die zelf conversietherapie willen.