Ook Zuid-Holland biedt excuses aan voor slavernij en komt met informatieborden

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bood donderdag namens de provincie excuses aan voor haar rol in het slavernijverleden. Ook komen er informatiebordjes bij landgoederen die een link hebben met het slavernijverleden.

Op die borden komt bijvoorbeeld te staan hoe de financiering van deze locaties tot stand is gekomen.

"We hopen dat dit project recht doet aan de geschiedenis", zegt gedeputeerde Anne Koning (Recreatie). Zij was donderdag aanwezig bij de presentatie van een onderzoek naar de rol van het gewest Holland en het latere Zuid-Holland in het slavernijverleden.