Na 66 explosies drie gewonden in Rotterdam: 'Een wonder, gezien de ravages'

Dat er woensdagavond een gewonde is gevallen bij een explosie in Rotterdam, is een zeldzaamheid. Op de inmiddels 66 explosies die dit jaar hebben plaatsgevonden in de stad zijn drie mensen (licht)gewond geraakt. Wonderlijk, zegt de Rotterdamse politie, gezien de schade die sommige ontploffingen hebben veroorzaakt.

Woensdag rond 23.00 uur ontplofte een bom voor een woning aan de Cortenbachsingel in het zuidoosten van Rotterdam. De bewoner van het pand raakte lichtgewond. De ochtend erop ontplofte opnieuw een bom, dit keer in de Eric Kropstraat.

Daarmee staat de teller op 66 explosies. Toch raakten slechts drie mensen gewond. Zo moest een vrouw in februari naar het ziekenhuis na een explosie aan de Sint-Andriesstraat. "Het gebeurt vaker niet dan wel", zegt een politiewoordvoerder.

Ook is er een geval waarbij iemand niet door de explosie zelf, maar door de gevolgen hiervan gewond is geraakt. Het gaat om een man die na een explosie aan de Olmendaal opstond en door zijn huis wandelde. Omdat daar glas lag, liep hij een snee op in zijn voet.

Zelfgeknutselde bommen kunnen slachtoffers maken

De Rotterdamse politie noemt het wonderlijk dat er niet meer mensen gewond zijn geraakt. "We zien af en toe zo'n ravage waardoor we denken: hoe dan?"

De criminelen gebruiken verschillende soorten bommen bij de explosies. De politie ziet ook veel zelfgeknutselde bommen, vaak met flitspoeder uit cobra's. Dat illegale vuurwerk kan veel schade veroorzaken.

Wat wel meespeelt, is dat de explosies vaak 's nachts plaatsvinden. De bommen worden veelal bij de voordeur of op een andere plek bij de benedenverdieping neergelegd. "Het gebeurt vaak op tijdstippen waarop mensen op bed liggen en niet in de gang of woonkamer zijn."

Ook explosies in andere steden

De aanslagen hebben mogelijk te maken met ruzies in het drugsmilieu. Rotterdam heeft al meerdere zichtbare én onzichtbare maatregelen genomen, zegt de politiewoordvoerder.

Toch wordt de stad nog steeds opgeschrikt door ontploffingen. De politie gaf in mei aan steeds meer zicht te krijgen op de opdrachtgevers achter de explosies. "Die kraan willen we dicht en die moet dicht blijven", zei de politie, die eerder liet weten dat het "dweilen met de kraan open" was.

Ook in Utrecht en Amsterdam is het aantal aanslagen op woningen en bedrijfspanden toegenomen, zei de korpsleiding vorige maand tegen NU.nl. "De nachtelijke tijdstippen duiden erop dat de criminelen in eerste instantie een boodschap willen afgeven en geen slachtoffers willen maken."