Dinsdag 17 maart: Ongekende rust op de Dam in Amsterdam. © NU.nl/Koen Smilde

Dinsdag 17 maart: Lege terrassen vanwege het coronavirus. Jammer, want het is een zonnige lentedag. © NU.nl/Amc van Iersel

Dinsdag 17 maart: Een prachtige zonsopkomst in Noord-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Dinsdag 17 maart: Een fraaie zonsopkomst met zon en sluierbewolking in Stiphout. © NU.nl/Willem van Nuenen

Maandag 16 maart: Miljoenen spinnen maken een wit tapijt op de Waaldijk bij Nijmegen. © NU.nl/Piet Spanjers

Maandag 16 maart: Het was vandaag prachtig lenteweer in Noord-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Maandag 16 maart: Men zoekt de zon op in Bloemendaal aan Zee. © NU.nl/Layla Wijsmuller-Vafi

Maandag 16 maart: Koffie bij Teun heeft vandaag al het eten en drinken gedoneerd aan het Amphia Ziekenhuis en de voedselbank in Breda. © NU.nl/Susanne Sus

Maandag 16 maart: Een man in Den Haag zoekt de buitenlucht op nu alle sportscholen dicht zijn. © NU.nl/Marleen Fouchier

Maandag 16 maart: Een heerlijke ochtend om met de hond te wandelen. © NU.nl/Willem van Nuenen

Maandag 16 maart: Een prachtige start van de dag vandaag in Brabant met snel optrekkende nevel en mist. © NU.nl/Ben Saanen

Zondag 15 maart: Zonnige dag in de Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar. © NU.nl/Wilma Meijerink Boekhoven

Zondag 15 maart: Een mooie vroege start van de dag met wat zonneschijn. © NU.nl/Ben Saanen

Vrijdag 13 maart: Het is lammertijd bij de schaapskooi van het Drenthslandschap in Ruinen. © NU.nl/Adri Kruyt

Vrijdag 13 maart: Zware buien aan zee vandaag. © NU.nl/Layla Wijsmuller-Vafi

Vrijdag 13 maart: Er is momenteel weinig te beleven op de Hogeschool Rotterdam. © NU.nl/Rajiv Girwar

Vrijdag 13 maart: De pont naar Brakel is klaar voor vertrek. © NU.nl/Elisabeth Brouwers

Donderdag 12 maart: De winter maakt geleidelijk plaats voor de lente in Zuidoost-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Donderdag 12 maart: Er kwamen donderdagochtend nog enkele buien met zware windstoten opzetten in Zuidoost-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Woensdag 11 maart: De zwanen zijn hun nest aan het bouwen in Reeuwijk. © NU.nl/Martha Reumermann

Woensdag 11 maart: Een regenachtige middag in Noord-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Dinsdag 10 maart: Een lenteachtige dag in Vlist. © NU.nl/Dick Bakker

Dinsdag 10 maart: Narcissen alweer volop in bloei. © NU.nl/Annet van Heijster

Dinsdag 10 maart: Supermaan afgelopen nacht boven Haarlem. © NU.nl/Layla Wijsmuller-Vafi

Maandag 9 maart: Het kunstwerk MH17July2014 van Frans Ouwerkerk is onthuld in Hoofddorp. © NU.nl/Frans Ouwerkerk

Maandag 9 maart: Een wisselend bewolkte ochtend met opklaringen in Stiphout. © NU.nl/Willem van Nuenen

Zondag 8 maart: Grijs en nat lenteweer in Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Zondag 8 maart: Afgelopen vrijdag vond het jaarlijkse Boekenbal plaats, de Boekenweek duurt nog tot en met 15 maart. © NU.nl/Peter Pasman

Zondag 8 maart: Vandaag vond op de Dam de Women's March plaats. © NU.nl/Mascha Horstman

Zondag 8 maart: "Als vroeg krokussen bloeien, dan zullen ze met de koude stoeien." © NU.nl/ B. Hakvoort

Zaterdag 7 maart: Lenteweer in Haastrecht. © NU.nl/Martha Reumermann

Zaterdag 7 maart: Studenten van Vindicat arriveren in Groningen na hun skireis in Italië. © NU.nl/Dimitri Janowitz

Zaterdag 7 maart: Een uiterst zonnige start van de dag in de regio Helmond. © NU.nl/Willem van Nunen

Vrijdag 6 maart: Lente in Groesbeek voor deze ooievaars. © NU.nl/Piet Spanjers

Vrijdag 6 maart: Reiger die met wijde vleugels net boven de boomtoppen vliegt om naar het nest te gaan. © NU.nl/Gert Rikkers

Vrijdag 6 maart: Het is een kille en zwaar bewolkte morgen in Stiphout. © NU.nl/Willem van Nunen

Donderdag 5 maart: Vandaag is het kleurloos, somber grijs en kletsnat 'lenteweer' in Zuidoost-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Woensdag 4 maart: Een fraaie lenteachtige middag met stapelwolken en zon in Stiphout. © NU.nl/Willem van Nunen

Woensdag 4 maart: Tijdens de uitbreiding van de Maasarm in Meerlo zijn intacte granaten uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. © NU.nl/Jordy Pouwels

Woensdag 4 maart: Een schitterende dag in het Friese Terkaple. © NU.nl/Carla Vlug

Woensdag 4 maart: Vanochtend kon al vroeg genoten worden van de doorbrekende zon in Zuidoost-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Dinsdag 3 maart: Zonsondergang bij het water in Schagen. © NU.nl/Atie Vlaar

Dinsdag 3 maart: Eksters rusten even uit in stralend en fris Mechelderbeekdal in Mechelen. © NU.nl/Tom Block

Maandag 2 maart: Een waterig zonnetje boven het strand in Vlissingen. © NU.nl/Amc van Iersel

Maandag 2 maart: Als oprichter van Stichting Philomela is Merel Huizinga door het publiek verkozen tot Amsterdammer van het Jaar 2019. © NU.nl/Peter Pasman

Maandag 2 maart: Een ochtendsilhouette in Brunssum. © NU.nl/Jan Middelveld

Zondag 1 maart: De lente laat zich voorzichtig zien. © NU.nl/ Willem van Nunen

Zondag 1 maart: Op de eerste dag van maart laat de zon zich veelvuldig zien. © NU.nl/ Ben Saanen

Vrijdag 28 februari: Blauwe lucht ontbreekt op het strand, het blijft somber weer. © NU.nl/Layla Wijsmuller-Vafi

Vrijdag 28 februari: Een heldere zonsopkomst met vorst aan de grond op de heide in Stiphout. © NU.nl/Willem van Nunen

Vrijdag 28 februari: Het is winters weer met lichte vorst. © NU.nl/Ben Saanen

Donderdag 27 februari: Druilerig en koud weer vanochtend in Nijmegen. © NU.nl/Piet Spanjers

Woensdag 26 februari: Hond Skip uit Breda is helemaal in zijn element in de sneeuw. © NU.nl/Els Verheijen

Woensdag 26 februari: Van de sneeuw in Woudrichem kan nog net een leuke sneeuwpop gemaakt worden. © NU.nl/Marieke Stour

Woensdag 26 februari: Een winters plaatje in Groesbeek met de eerste sneeuw van het jaar. © NU.nl/Piet Spanjers

Woensdag 26 februari: Ook in Stiphout begon de dag winters en koud. © NU.nl/Willem van Nunen

Woensdag 26 februari: Winterse taferelen in Zuidoost-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Dinsdag 25 februari: Een bedekte zon bij de Waddenzee van Texel. © NU.nl/Aart Jan van Loon

Dinsdag 25 februari: Zondag kon de carnavalsoptocht in Groesbeek niet doorgaan in verband met het weer. Deze lopers speelden daar vandaag mooi op in; hun idee waaide zondag weg. © NU.nl/Piet Spanjers

Dinsdag 25 februari: De eerste mestkever is alweer gespot op een fietspad bij Dwingeloo. © NU.nl/Adri Kruyt

Dinsdag 25 februari: Een prachtige muurschildering in Gouda. © NU.nl/Martha Reumermann

Maandag 24 februari: Ondanks het slechte weer ging de carnavalsoptocht in Zwaag gewoon door. © NU.nl/Niels Romein

Maandag 24 februari: De combinatie van wind en regen is zeker niet geschikt voor het gebruiken van paraplu's vandaag. © NU.nl/Willem van Nunen

Maandag 24 februari: Saksische eenden aan de waterkant in Reeuwijk. © NU.nl/Martha Reumermann

Zondag 23 februari: Deze trekpaarden wachten op de zonneschijn in het regenachtige Zuidoost-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Zaterdag 22 februari: De stikstofproblematiek is een populair onderwerp bij de carnavalsoptocht in Groesbeek. © NU.nl/Piet Spanjers

Zaterdag 22 februari: Geen wandelweer bij de pier van IJmuiden. © NU.nl/Layla Wijsmuller-Vafi

Zaterdag 22 februari: Een schitterende zonsopkomst in Gouda. © NU.nl/Martha Reumermann

Vrijdag 21 februari: Het is stormachtig weer aan zee. © NU.nl/Layla Wijsmuller-Vafi

Vrijdag 21 februari: Een mooie, frisse licht bewolkte start van de dag vandaag in Zuidoost-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Donderdag 20 februari: Een grijze en toch droge ochtend in Noord-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Donderdag 20 februari: Een ooievaar in Nieuwerkerk aan den IJssel. © NU.nl/Martha Reumermann

Woensdag 19 februari: De zon liet zich vandaag weer zien in Noord-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Woensdag 19 februari: Het voorjaar is duidelijk in aantocht in Groesbeek. © NU.nl/Piet Spanjers

Woensdag 19 februari: Een tankvliegtuig van de Franse luchtmacht, een Airbus A330 MRTT, is vanmorgen geland op Vliegbasis Eindhoven. Binnen enkele maanden zal een soortgelijk exemplaar van de Nederlandse Luchtmacht hier ook landen, als vervanger van de oude KDC-10-vliegtuigen. © NU.nl/Joris van Boven

Woensdag 19 februari: Boeren rijden langs de Scheveningse pier tijdens een protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. © NU.nl/Roy Kroes

Vrijdag 14 februari: Een tentoonstelling in het Rijksmuseum over het ontstaan van de Europese barok in Rome. In de tentoonstelling komen de schilder Caravaggio (1571-1610) en beeldhouwer Bernini (1598-1680) ruim aan bod. © NU.nl/Peter Pasman

Vrijdag 14 februari: De zeedijk bij Sint-Annaland in het Zeeuwse Tholen. © NU.nl/Anita Rijnberg

Donderdag 13 februari: Aangespoelde zeesterren op het strand van Noordwijk aan Zee. © NU.nl/ Leo Maat

Donderdag 13 februari: Een restant van de storm Ciara op het Bloemendaalse strand. © NU.nl/Layla Wijsmuller-Vafi

Woensdag 12 februari: Een blauwe reiger geniet van de zon. © NU.nl/Martha Reumermann

Dinsdag 11 februari: De Waal zakt weer onder de Waalbrug in Nijmegen, die gerenoveerd wordt. © NU.nl/Piet Spanjers

Dinsdag 11 februari: Deze tortelduif schuilt voor de regen. © NU.nl/Adri Kruyt

Dinsdag 11 februari: Er staat vandaag nog een stevige en gure wind in Noord-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Maandag 10 februari: Het is nog erg onstuimig bij de Reeuwijkse Plassen. © NU.nl/Martha Reumermann

Maandag 10 februari: Stoer trotseert de Texelse vuurtoren het woeste weer. © NU.nl/Salko de Wolf

Maandag 10 februari: C-130 van de Koninklijke Luchtmacht tijdens een crosswindlanding op Vliegbasis Eindhoven. © NU.nl/Joris van Boven

Maandag 10 februari: Sneeuwklokjes in Zoetermeer. © NU.nl/Jacques Roest

Maandag 10 februari: De MS Schiedam ligt na lange tijd weer even in eigen stad. © NU.nl/Bas Braad

Maandag 10 februari: Zeer onstuimig en buiig vanmorgen in Zuidoost-Brabant. © NU.nl/Ben Saanen

Zondag 9 februari: De storm laat sporen achter in Charlois, Rotterdam. © NU.nl/ CB

Zondag 9 februari: Storm Ciara waait over het strand van Texel. © NU.nl/ Eliane Heck

Zondag 9 februari: Een fraaie zonsopkomst in Stiphout. © NU.nl/ Willem van Nunen

Zondag 9 februari: Prachtige kleuren tijdens zonsopgang in Apeldoorn. © NU.nl/ Sabri Cegerek

Zaterdag 8 februari: Stilte voor de storm: toch nog een mooie zonsondergang in Den Haag. © NU.nl/Gin Sahara

Zaterdag 8 februari: In Ruinen waaide het vandaag al flink. © NU.nl/Adri Kruyt

Vrijdag 7 februari: De Waalkade in Nijmegen is vrijdag om 12.00 uur afgesloten vanwege hoog water. © NU.nl/Piet Spanjers

Vrijdag 7 februari: De restjes van het gemaaide riet worden in het natuurgebied de Reeuwijkse Plassen verbrand. © NU.nl/Martha Reumermann

Vrijdag 7 februari: Een mooi begin van de dag in Maasbommel. © NU.nl/Loes van Eck-Verhoeven