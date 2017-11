Er komt alsnog een Lidl in Heinkenszand

De gemeente Borsele en de discounter praten al jaren over een vestiging in het voormalige politiebureau aan de Stenevate, maar in het voorjaar klapten deze onderhandelingen. De partijen konden het niet eens worden over de prijs van het pand.

Wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele trok de stekker er destijds uit. "Daarna is een hele dynamiek ontstaan", zegt hij.

Ontwikkelaars

De gemeente werd gebeld door projectontwikkelaars, supermarktketens en de Lidl zelf. Schenk kwam in gesprek met de landelijke directeur vastgoed van de Lidl, die de plooien met de toen gefrustreerde wethouder wilde gladstrijken en beloofde nog eens naar het dossier te kijken.

Met wat aanpassingen en andere voorwaarden hebben de partijen nu toch overeenstemming bereikt over de aankoop van het oude politiebureau.

Problemen

Het bestuur van de supermarktketen en de gemeenteraad van Borsele moeten nog akkoord gaan met de verkoop, maar de verwachting is dat dat geen problemen oplevert. Schenk denkt dat de procedure halverwege 2018 kan beginnen.

De Lidl zou dan in 2020 de deuren kunnen openen. "Ik ben hier erg blij mee", aldus Schenk. "Het is echt een plus voor het dorp en de gemeente."

Parkeerterrein

De Lidl komt op een steenworp afstand van de Emté. Hoewel zowel de gemeente als de Lidl hoopt op een gezamenlijk parkeerterrein is daarover nog geen overeenstemming.

Het raadsvoorstel gaat dan ook uit van twee gescheiden terreinen.