Nieuwe geocache over 600 jaar oude Goese vesten

Op bepaalde punten, zogenaamde waypoints, moeten ze een opdracht maken waarmee ze informatie krijgen over de geschiedenis van Goes en haar vesten. Als de wandelaars het goede antwoord invullen krijgen ze de coördinaten van het volgende waypoint.

De wandeling begint op de Dam en eindigt bij de Stenen Brug. "Hij volgt de route van waar vroeger de vesten hebben gelegen", zegt Marlies Kloos. De wandeling duurt ongeveer één a twee uur.

Kloos en haar vriendin Stieneke Smant hebben de geocache over de vesten gemaakt, op verzoek van het gemeentearchief in Goes. De gemeente staat dit jaar op verschillende manieren stil bij het jubileum van de vesten.

Tentoonstelling

Het is 600 jaar geleden dat gravin Jacoba van Beieren Goes het recht gaf om de vesten te graven en jaarmarkten te houden. Het waren belangrijke voorrechten, die ertoe hebben geleid dat Goes een echte stad werd. Naast de geocache is er een tentoonstelling over de vesten te zien in het stadskantoor.

De wandeling met Guust de Gans, die dinsdag is geopend door wethouder Derk Alssema en Jacoba van Beieren, is te downloaden via de website www.geocaching.com.