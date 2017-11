Nieuwe signaleringsborden in Westerscheldetunnel

Er wordt dan tweerichtingsverkeer ingesteld in de oostbuis. Vanaf 21.00 uur moet het verkeer in beide richtingen gebruik maken van deze tunnel. Er geldt dan een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

In de westbuis vinden werkzaamheden plaats. Elke nacht tussen tussen 3.30 uur en 4.00 uur is de tunnel opnieuw helemaal dicht, omdat er dan weer twee tunnelbuizen open gaan.

Camera’s

Sinds begin dit jaar wordt de techniek in de Westerscheldetunnel gerenoveerd. Er komen onder meer nieuwe camera’s, luidsprekers en intercoms.

Verlichting

Tussen 27 november en 1 december worden in de westbuis nieuwe signaleringsborden opgehangen, die beter zijn verlicht en twee keer zo groot zijn dan de huidige. Er komen in totaal 275 nieuwe borden. Tussen maandag 11 december en vrijdag 15 december is de oostbuis aan de beurt.

Twee richtingen

De tunnel is dan op dezelfde tijden dicht en het verkeer rijdt dan in twee richtingen door de westbuis.

Als die week erop zit, dan is de renovatie in de tunnels klaar. Tot en met juni volgend jaar wordt er dan buiten de tunnels gewerkt.