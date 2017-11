Gemeente Roosendaal werkt met CIOS Goes aan hybride leeromgeving

De mbo-opleiding van het CIOS is een van de vijftien colleges die onder Scalda vallen. De hybride leeromgeving verovert steeds meer terrein in het beroepsonderwijs. Het is een mengvorm van leren op de werkplek en leren op school. Daarnaast wordt ook gekeken naar de maatschappelijke factoren die in de omgeving van het uit te voeren beroep een rol spelen.

Zowel voor de gemeente als voor de opleiding zijn goede voorwaarden voor samenwerking aanwezig. Roosendaal heeft de laatste zes jaar een enorme upgrade kunnen uitvoeren voor wat betreft de accommodaties en daarnaast is er een rijk verenigingsleven en een vooruitstrevend sportbeleid.

Ook liggen er volop mogelijkheden in de wijken en kansen om meer mensen in beweging te krijgen met partners als Sportservice Noord-Brabant en het Talentencentrum.

Mogelijkheden

Voor het CIOS als beroepsopleiding is het belang van het leren in de praktijk groot. Zij vindt in de Gemeente Roosendaal een goede partner, omdat een aantal van de studenten uit Roosendaal en de regio komt. Daarnaast biedt Roosendaal meer dan voldoende mogelijkheden om de ambities van de opleiding waar te maken, omdat naast de faciliteiten ook goed opgeleide mentoren en begeleiders bij het project betrokken kunnen worden.

Vanaf volgend schooljaar zal dan ook een grote groep studenten in de gemeente activiteiten begeleiden en stage lopen. Voor Roosendaal biedt dat mogelijkheden om nog meer activiteiten voor specifieke doelgroepen te organiseren. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van partners, studenten, docenten en directie van de school.