Rillander opgepakt met gestolen bromfiets

De agenten viel in de Spiervlietstraat in Rilland een brommer op, omdat die kabaal maakte. Daarom besloten ze de brommer te controleren. De bestuurder, een 45-jarige man uit Rilland, kon wel zijn rijbewijs overleggen, maar niet de kentekenpapieren van de brommer.

Uit onderzoek bleek dat de snorfiets op 13 november is gestolen in Zwijndrecht. De Rillander is aangehouden op verdenking van heling en het voertuig is in beslag genomen. De verdachte is overgebracht naar het politiecellencomplex en is donderdag verhoord.