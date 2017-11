Pop up-expo over Johannis de Rijke in Colijnsplaat

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is initiatiefnemer van de expo over de beroemde waterbouwkundige uit Colijnsplaat.

De tentoonstelling komt volgend jaar niet in het museum in Ouwerkerk, maar moet te bewonderen zijn in een pop up-museum in Colijnsplaat. Het museum werkt samen met de Stichting Johannis de Rijke en het foto- en documentatie-archief in het dorp.

Verder wil Omroep Zeeland een film maken over de Rijke en er komt een touchtable met informatie over en beelden van de man.

Gewone jongen

De tentoonstelling moet het beeld schetsen van een gewone Zeeuwse jongen die het schopt tot een vermaard waterbouwkundige. De Rijke groeide op op Noord-Beveland, maar werd beroemd in het verre oosten.

Zuiderzee

Nadat hij als jong waterbouwkundige in Nederland onder meer betrokken was geweest bij de afsluiting van de Zuiderzee vroeg zijn voormalige chef of hij naar Japan wilde komen.

Daar was De Rijke verantwoordelijk voor de aanleg van twee strekdammen voor de haven van Osaka en verbeterde hij de havens van Tokio en Yokohama. Nog elk jaar komen er groepen Japanners naar Colijnsplaat om met eigen ogen de roots van de waterbouwkundige te zien.

Wanneer de tentoonstelling van het Watersnoodmuseum volgend jaar is te zien is nog niet bekend.