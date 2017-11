Huis Hoope in Goes voor een euro verkocht aan monumentenorganisatie

De stichting wil het huis met de bijzondere gevel uit de zeventiende eeuw voor de toekomst veilig stellen.

Het pand is in 1651 gebouwd bij de haven van Goes, vermoedelijk voor de Noordsche Compagnie, een Zeeuwse variant van VOC en WIC. De compagnie was actief in de import van hout en walvisvet uit Scandinavië.

De gevel van het pand is volgens Vereniging Hendrick de Keyser een zeldzaam goed bewaarde gevel uit de zeventiende eeuw. In de vier eeuwen na de bouw is hij nagenoeg onaangetast. Alleen de ramen zijn aangepast.

Overbodig

In 1985 kwam het pand in het bezit van de Stichting Maatschappelijke Belangen (SBM). Het diende jaren als kantoor voor deze woningstichting. SBM is vorig jaar echter overgenomen door RWS partner in wonen. Het kantoor was sindsdien overbodig.

De vereniging zet zich zonder winstoogmerk in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke huizen en hun interieur. Eenmaal verworven panden staat ze nooit meer af. Naast Huis Hoope heeft Hendrick de Keyser in Goes het pand Karel V in bezit.