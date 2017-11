'Fraudeur gemeente Goes in hoger beroep tegen veroordeling'

Dat meldt Omroep Zeeland. De 60-jarige vrouw uit Wemeldinge is veroordeeld voor een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De 60-jarige vrouw uit Wemeldinge werkte bij de gemeente Goes als schuldhulpverlener. In de periode 2010 en 2015 heeft tonnen geld naar haar eigen bankrekening kunnen wegsluizen. Hierbij ging het om geld van de gemeente Goes en dat van meer dan honderd bedrijven en zestien cliënten die in de schuldsanering zitten.

De oud-medewerker gaat in hoger beroep omdat de straf van de rechtbank hoger is dan de eis van het OM. De eis van het OM was drie maanden cel en een taakstraf. Daarnaast was de eiste het OM dat de vrouw wel moest kunnen blijven werken, zodat ze een deel van het verduisterde geld terug kon betalen. Dit was tevens de wens van de verdachte.

Bij de rechtszaak vorderde de gemeente Goes en de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden samen meer dan 300.000 euro terug. Deze vordering werd niet toegewezen en moest nogmaals voor de civiele rechter komen. De gemeente Goes heeft toen aangegeven die zaak te gaan voeren.

Volgens de regionale omroep zei de vrouw tijdens de rechtszaak dat ze zich schaamt voor wat ze gedaan heeft. Ze verklaarde in de financiële problemen te zitten en geen andere uitweg te zien. Het geld is op gegaan aan uitjes met haar dochter.