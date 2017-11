'Dominee Bredeweg opgestapt na kerkconflict Kruiningen'

Dit meldt de PZC. Ook is Bredeweg weggegaan bij het landelijk kerkgenootschap van de Gereformeerde Gemeente. Een aantal kerkenraadsleden zijn ook teruggetreden.

De dominee was sinds 2014 actief in de Zeeuwse kerk. Volgens het Nederlands Dagblad gaat Bredeweg door met preken in het dorpshuis, waar de Vrije Gereformeerde Gemeente kerkt.

Conflict

In de gemeente in Kruiningen speelt er al enige tijd een conflict tussen de dominee en zijn oud-diaken, wat erin resulteerde dat laatstgenoemde zijn functie als diaken neerlegde en na 24 jaar uit de kerkenraad stapte.

Kort daarop beschuldigde Bredeweg de oud-diaken van overspel met zijn eigen nichtje. Dat wordt door zowel Jansen als zijn nichtje ontkend. Desondanks werd de oud-diaken onder censuur geplaatst, wat inhield dat hij niet meer mocht deelnemen aan het avondmaal.

Gelijk van Jansen

Jansen stapte naar de rechter om dat besluit aan te vechten, van wie hij gelijk kreeg. De kerkenraad had volgens de rechtbank niet zulke zware maatregelen mogen treffen.

De dominee en de kerkenraadsleden zijn het niet eens met het, nog niet openbare, rapport van de classis in Goes over de zaak, meldt de PZC. Ze moesten schuld beleiden omdat de classis de klachten van Jansen deels gegrond heeft verklaard. Als ze dit niet wilden doen, dreigde overname van het bestuur door de classis.

Surveillance

Door de hoog oplopende ruzie in de kerkelijke gemeenschap, heeft de politie ook enige tijd gesurveilleerd bij de kerk. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl. "Wij hebben enige tijd extra toezicht gehouden bij de kerk, omdat het onrustig was binnen de gemeenschap."

De dominee vond in augustus ook een vreemd kastje onder zijn auto, die de politie in beslag nam. Het bleek om afluister- of volgapperatuur te gaan.