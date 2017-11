Roompot maakt ontwerp nieuw kantoor bekend

Het verantwoordelijke architectenbureau is RoosRos uit Goes, aldus Roompot-directeur Jurgen van Cutsem.

"Nadat we bekend hadden gemaakt dat we dit gingen doen, zijn we bestookt door wel dertig, veertig architecten, ook kantoren uit de Rotterdam en Amsterdam. RoosRos was by far het beste, qua ontwerp, maar ook qua meedenken", zei Van Cutsem.

Het ontwerp werd gepresenteerd op de netwerkbeurs Contacta in de Zeelandhallen in Goes. Michel de Koeijer van RoosRos was ook aanwezig. "Het is een droomproject op een droomlocatie", zei hij, doelend op de plek langs de A58, onder de rook van de nieuwe afslag die onlangs is geopend.

Doel is dat het kantoor in het tweede kwartaal van 2019 de deuren opent. Het komt in de plaats van de kantoren in Kamperland en Middelburg.