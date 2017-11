Kaarten voor Racoon in ’t Beest binnen vijf minuten weg

De verkoop startte om 10.00 uur. In een vloek en een zucht waren alle kaarten weg.

Het optreden in ‘t Beest is bijzonder, omdat het ‘t eerste is van een korte afscheidstournee van Stefan de Kroon. De bassist kondigde maandag aan na twintig jaar uit de band te stappen. "Muziek is emotie. Het moet op volle kracht en anders niet."

De Kroon zei dat het voor hem steeds moeilijker werd om voor de volle 100 procent te gaan. "Ik wens de jongens alle succes en geluk in de toekomst. It’s been one hell of a ride."

Gebouw T

Met Racoon speelt hij naast in Goes nog op 21 november in Atak in Enschede en op 23 november in Gebouw T in Bergen op Zoom.

De allerlaatste shows van De Kroon zijn in het Klokgebouw in Eindhoven en op 2 december in Martiniplaza in Groningen.

Opvolger

Daarna neemt Maarten van Damme zijn plaats in. Hij heeft in het verleden onder anderen met Wende Sneijders gespeeld.