Racoon geeft minishow in de Drvkkery in Middelburg

Het mini-optreden begint om 13.00 uur. De band speelt drie nummers van het nieuwe, zevende album Look ahead and see the distance.

Daarna signeren de muzikanten hun albums en gaan ze op de foto met fans. Het optreden is gratis toegankelijk, maar de Drvkkery adviseert mensen op tijd te komen als ze een goede staanplaats willen hebben.

Op 24 november speelt Racoon in het Klokgebouw in Eindhoven en op 2 december in het Martiniplaza in Groningen. Volgend jaar staat er op 28 april een show in de Ziggo Dome op de agenda.