'Drugspanden in Zeeland steeds vaker dicht door nieuwe wet'

Dat meldt Omroep Zeeland op basis van eigen onderzoek.

De afgelopen vier jaar zijn er in 2014 vijf panden gesloten, in 2015 negen en in 2016 vijfendertig. Wat opvalt is dat vooral in Vlissingen en Goes panden zijn gesloten. In Vlissingen gingen vorig jaar elf panden dicht; in Goes vijftien. Dit jaar zijn er alleen al in Vlissingen twintig panden dicht.

De stijging van het aantal sluitingen is een gevolg van de Wet Damocles, die een tijd geleden is aangenomen. Sinds deze wet hebben burgemeesters meer bevoegdheden gekregen. Zonder waarschuwing of strafrechtelijk project kunnen panden voor drie maanden gesloten worden. Hier wordt steeds vaker gebruik van gemaakt.

Wel moeten er meer dan vijf hennepplanten of meer dan vijf gram drugs aangetroffen worden in een pand.