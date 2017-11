Versailles aan de Schelde stond in Ellewoutsdijk

Beveland Charles Linssen laat Goes op zijn vrolijkst zien Charles Linssen heeft zondag zijn nieuwe fotoboek Buitengewoon Goes gepresenteerd in het Paard van Troje in Goes. In het boek staan afbeeldingen van Goes en de dorpen Kloetinge, Kattendijke, 's-Heer Hendrikskinderen, 's-Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge en Wilhelminadorp.