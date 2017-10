Groter sportcentrum Kapelle kost 13 miljoen euro

Beveland FNV-voorzitter opent nieuw Vakbondshuis in Goes FNV-voorzitter Han Busker en gedeputeerde Jo-Annes de Bat openen zaterdag 4 november officieel het nieuwe Vakbondshuis in Goes. In het gebouw aan de Wulfaertstraat 5 in Goes kunnen vakbondsleden terecht voor spreekuren over werk en inkomen en grensarbeid en gebruikmaken van de belastingservice.