Noord-Beveland geeft regentonnen aan inwoners tegen overbelasting riool

Beveland Politiehond vindt twee verdachte mannen in Goes De politie kon woensdagavond dankzij een politiehond twee Goesenaren oppakken voor twee verschillende zaken in Goes. Een 41-jarige man is aangehouden voor insluiping in een woning aan de Montgomerystraat en een 45-jarige plaatsgenoot zit vast voor een inbraakpoging bij een huis in de Frans den Hollanderlaan.