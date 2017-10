Veteraan Donatien Hamon krijgt Kapelse erepenning op 102e verjaardag

Beveland Goes spant kort geding aan over energiesysteem Ouverture De gemeente Goes is naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw gestapt voor de afwikkeling van haar contract met Eteck. Deze leverancier van duurzame energie weigert volgens de gemeente Goes het warmte-en-koude-systeem in de Goese wijk Ouverture over te dragen aan de nieuwe exploitant.