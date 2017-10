Nieuwe aansluiting A58 moet fileprobleem Goes oplossen

"We zijn hier heel blij mee, want door de extra aansluiting zijn de files bij de Zeelandhallen (Deltaweg, N256 red.) en het Tiendenplein (entree Goes) verleden tijd", stelt de Goese wethouder Loes Meeuwisse. "De aansluiting is voor heel Zeeland van belang, omdat veel mensen uit de regio in Goes werken."

De nieuwe aansluiting is een langgekoesterde wens, omdat het de bereikbaarheid en doorstroming van en naar Goes verbetert. Het ziekenhuis en zorginstelling Emergis zijn door de extra aansluiting vijf tot tien minuten sneller bereikbaar, aldus de gemeente Goes.

"En in de spits of bij regen is de tijdwinst wel twintig minuten", zegt Meeuwisse. Hiervan profiteren veel automobilisten, omdat er in Goes veel mensen uit de regio werken.

Economische groei

De extra aansluiting verhoogt de verkeersveiligheid op en bij de A58 en maakt de bedrijven en het winkelhart beter bereikbaar voor bezoekers uit de regio.

"De aansluiting stimuleert economische groei en daarom is dit een belangrijk moment voor de toekomst van Goes." De bereikbaarheid is voor bedrijven een belangrijk aspect bij het kiezen van een vestigingsplaats. "Er komen zeker bedrijven bij, want het loopt storm met aanvragen voor De Poel II."

Lobby

Met de komst van het hoofdkantoor van Roompot Vakanties zijn er volgens de wethouder nog maar enkele kavels beschikbaar in De Poel II. Het is een optie om achter hotel Van der Valk De Poel V te ontwikkelen, maar hiervoor moet de gemeenteraad nog toestemming geven.

Meeuwisse verwacht dat bedrijven geïnteresseerd zijn om zich hier te vestigen. "Je ziet vaak dat ze elkaar opzoeken om te profiteren van elkaars aanwezigheid en voorzieningen."

Kosten

De gemeente Goes heeft samen met Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, Stoomtrein Goes-Borsele en gemeente Borsele sinds vorig najaar gewerkt aan de aansluiting.

Aan de uitvoering van het project gingen jaren van lobbyen in Den Haag vooraf om het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bereid te vinden te investeren. Het project kost zo’n 17,5 miljoen euro. "Daarvan betaalt het ministerie acht miljoen euro en de provincie zes miljoen. Het waterschap heeft 500.000 euro bijgedragen en de rest betaalt de gemeente Goes."