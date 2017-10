Goes spant kort geding aan over energiesysteem Ouverture

Beveland Man (20) gewond na frontale botsing in Kapelle Een 57-jarige man uit België is zondagavond op de Schoorse Oudedijk in Kapelle is vermoedelijk frontaal op een tegenligger gereden. De 20-jarige tegenligger uit Kruiningen raakte hierbij gewond aan zijn been. De Belg had alcohol genuttigd.