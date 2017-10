Interview: Burgemeester Kapelle verheugd over voordracht in Aalten

Stapelkamp – vorige week vierde hij zijn 56e verjaardag – is sinds 2011 burgemeester van Kapelle. In februari begon hij aan zijn tweede termijn.

"Het had nu nog niet gehoeven, ik had nog wel een of twee jaar in Kapelle willen blijven, maar ik was wel aan het nadenken over de toekomst. Tot mijn pensioen in Kapelle blijven, is wel héél lang. Welke positieve impulsen kun je dan nog geven aan Kapelle? Dan wordt het routinewerk en dat is voor de gemeente ook niet goed."

Om lopende zaken te kunnen afhandelen had Stapelkamp graag langer in Kapelle gebleven, maar toen kwam Aalten op zijn pad.

"Ik had bijvoorbeeld graag de gemeenteraadsverkiezingen in maart meegemaakt en het nieuwe toeristische beleid voor met name Wemeldinge komt nu tot uitvoering. Maar realistisch bekeken kan een opvolger fris en met een schone lei beginnen in Kapelle."

Protestant

Stapelkamp solliciteerde in Aalten, omdat zijn familie er vandaan komt. De gemeenteraad beveelt hem aan vanwege zijn bestuurlijke ervaring en doortastendheid. "Hij straalt rust en vertrouwen uit en wordt ervaren als een krachtig boegbeeld zowel binnen als buiten Aalten", laat de gemeente Aalten weten.

"Het Achterhoekse Aalten past bij mij, omdat het net als Kapelle een protestantse cultuur heeft", legt Stapelkamp, lid van de ChristenUnie, uit. De groene gemeente is ongeveer twee keer zo groot als Kapelle. "Al ruim vijfhonderd jaar komt de naam Stapelkamp er voor."

Zijn voorouders woonden net buiten het dorp Aalten op de boerderij het Stapelkamp, die tot op de dag van vandaag bewoond wordt. "Mijn familie woont er helaas al lang niet meer. Vermoedelijk vanwege de armoede moesten ze elders in Aalten kleiner gaan wonen. Het was een pachtboerderij."

Uitdaging

Hoewel hij veel weet over het gebied – zo is het echtpaar Stapelkamp er meerdere keren op vakantie geweest – en de historie van Aalten, kent Stapelkamp weinig mensen in zijn nieuwe gemeente. "Je begint vrijwel weer op nul, maar dat vind ik een mooie uitdaging."



Stapelkamp wordt op vrijdag 22 december geïnstalleerd in Aalten.