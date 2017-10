Beveland Interview: Burgemeester Kapelle verheugd over voordracht in Aalten Anton Stapelkamp is vorige week voorgedragen als burgemeester van de Gelderse gemeente Aalten. In februari is hij nog herbenoemd als eerste burger van Kapelle, maar de vacature in de Achterhoek kon hij niet laten lopen, vertelt Stapelkamp. "Ik voel me al heel lang verbonden met Aalten."