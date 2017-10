Bijzondere locomotief komt uit Amerika naar Goes

Vanuit de haven wordt hij vervolgens naar het terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) gebracht. De SGB verwacht hem in de week van 6 november. Ze is dan een unieke locomotief rijker.

De SGB heeft hem eerder al verworven, maar de museumspoorlijn wachtte op een goede mogelijkheid om hem naar Nederland te krijgen. De rederij Spliethoff uit Amsterdam heeft aangeboden de locomotief met één van haar schepen, die in de Amerikaanse haven ligt, mee te nemen.

Tweede Wereldoorlog

De locomotief is in de Tweede Wereldoorlog gebouwd voor het Amerikaanse leger in Europa. Na de oorlog waren ze overbodig. De Nederlandse Spoorwegen kocht er twintig. Ze deden dienst voor allerlei treinen, maar reden vooral voor de olietreinen tussen Schoonebeek en Rotterdam.

In 1960 waren alle twintig locomotieven buiten dienst gesteld en gesloopt. Door de sloop heeft geen enkele van de railmusea in Nederland zo’n loc in haar collectie.

De SGB heeft over de hele wereld gezocht naar een exemplaar en vond hem uiteindelijk bij een cementfabriek in Mason City in Iowa. Deze locomotief was na de oorlog teruggebracht naar Amerika. Hij deed tientallen jaren dienst als rangeerlocomotief bij de fabriek. Pas in 2010 werd hij buiten dienst gesteld.

Schenking

De Lehigh Cement Company heeft hem geschonken aan de SGB. Met een legaat en door een crowdfunding-actie kan de museumspoorlijn hem van Iowa naar Zeeland vervoeren. De museumspoorlijn wil hem in eerste instantie optisch restaureren, al is de wens om hem uiteindelijk weer te laten rijden.