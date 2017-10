Begin aanleg van al jaren gewenst fietspad op Kattendijksedijk

Het gaat om het ontbrekende deel van een fietspad tussen Goes en Kattendijke.

Al in 2004 is langs de noordzijde van de Kattendijksedijk tussen het dorp en de Schellemoerswegeling een fietspad aangelegd. Het stuk dat er nu komt loopt van de Krukweg in Goes tot de Schellemoerswegeling.

Het fietspad heeft jaren op het verlanglijstje van Goes gestaan. Het is een impuls voor de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en leefbaarheid, denkt de gemeente.

Rechter

De Goese Golf heeft de aanleg jaren proberen tegen te houden. Net voor de zomervakantie veegde de Raad van State de bezwaren van de golfbaan van tafel.

Het ongeveer 1200 meter lange fietspad komt te liggen aan de kant van de greens. Tussen de golfbaan en de Kattendijksedijk komt een drie meter hoog hek om balletjes tegen te houden.

Spelbeleving

Dat hek tast volgens de Goese Golf de spelbeleving aan. Wethouder Loes Meeuwisse heeft eerder gezegd dat de aanleg van het fietspad minstens een jaar duurt. De werkzaamheden zijn eind 2018 of begin 2019 klaar.

Naast de aanleg van het fietspad wordt ook de Manneeweg tussen de kruispunten Manneeweg en Hogemeet en de Stelleweg vernieuwd en verbreed. Kosten van het hele project zijn bijna twee miljoen euro. De gemeente betaalt daarvan ongeveer 1,3 miljoen euro, het waterschap de rest.

Inloopavond

Waterschap Scheldestromen en de gemeente Goes organiseren maandag 23 oktober een inloopavond voor belangstellenden, die plaatsvindt in De Wingerd aan de Hilleweg in Goes. Hij duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur.