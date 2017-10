Arbeidsmarkt blijft ook in Zeeland maar groeien

Landelijk is er sprake van een groeipercentage van 1,8 procent. Het UWV denkt dat de langzamere groei in Zeeland komt doordat er relatief weinig vacatures zijn in dienstverlenende sectoren, zoals de ICT.

De grootste groei vindt plaats in de zorg- en welzijnssector, detailhandel, industrie en de horeca.

In Zeeland kwamen er de afgelopen vier kwartalen telkens zo’n 8.300 vacatures bij, een totaal van 33.000. Het UWV denkt dat deze groei volgend jaar voortzet.

Er zijn in Zeeland minder mensen die niet werken dan in de rest van het land, zowel WW’ers als mensen in de bijstand als personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Stijging

Het UWV denkt dat er over heel 2017 21 procent minder uitkeringen worden uitgekeerd dan in 2016, toen het al 13 procent minder was dan het jaar daarvoor.

Eind 2016 zaten er in Zeeland wel 8.150 mensen in de bijstand wat 5,2 procent meer was dan in 2015. Deze stijging was veel sterker dan het landelijke gemiddelde. 470 van de 8.150 mensen stroomden door vanuit de WW.

Krap

In Zeeland is er volgens het UWV sprake van een krappe arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures dan er (geschikte) mensen zijn. De spanning op de markt neemt verder toe. "Er zijn grote verschillen tussen beroepsgroepen als het gaat om de kans op werk", is te lezen in de uitgave Regio in beeld van het UWV.

Mensen met een administratieve achtergrond, koeriers en activiteitenbegeleiders hebben veel concurrentie op de arbeidsmarkt. Voor bijvoorbeeld een arts, gespecialiseerd verpleegkundige of mensen die een technische opleiding hebben afgerond is dat veel minder.