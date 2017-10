Nachtclub Ivy komt in Goes

De nieuwe club komt in het pand aan de Wijngaardstraat in Goes, waar voorheen onder meer discotheek Toreador, Pake Sake en Podium 0113 (dat na een rechtszaak met 013 in Tilburg verder moest als Podium Goes) hebben gezeten.

Rafaël van ‘t Kruys, alias DJ Rafya en organisator van onder meer het dansevenement Faya Lobi, zegt op zijn Facebook-pagina dat daarmee zijn grootste droom uitkomt. Zijn club moet de nieuwe hotspot van Zeeland worden. "Elke 18-plusser heeft hier jarenlang op moeten wachten."

Kwaliteit

Van ‘t Kruys zegt dat er straks in zijn club alleen maar de hoogste kwaliteit drank, DJ’s, muziek en entertainment is te vinden. "Elke bezoeker moet zich er als een ware VIP voelen." Bezoekers kunnen via de website ook een VIP-tafel reserveren.

De openingsavond van Club Ivy is op zaterdag 11 november, nog geen twee maanden nadat Podium Goes de deuren sloot. De vier eigenaren daarvan wilden vooral een podium zijn voor (feesten van) andere partijen, maar uiteindelijk moesten ze vrijwel alles zelf organiseren.