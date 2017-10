Overzicht: Hier vallen deze en volgende week jodiumtabletten op de deurmat

De jodiumtabletten beschermen tegen het radioactieve jodium dat bij een ongeval in een kerncentrale vrijkomt.

In totaal worden de tabletten in 252 gemeenten bezorgd die in de buurt liggen van de kerncentrales Borssele, Mol, Emsland, Tihange en Doel. De pillen worden versterkt in ruim zes op de tien gemeenten in Nederland.

In alle gemeenten die zich in een straal van 100 kilometer bevinden van de kerncentrales, vallen de pillen op de deurmat voor kinderen tot 18 jaar. Binnen een straal van twintig kilometer krijgen ook huishoudens met één inwoner die veertig jaar of jonger is de tabletten opgestuurd.

Gebruik

De ontvangers hoeven de tabletten niet bij voorbaat te slikken. Pas als blootstelling aan radioactief jodium dreigt, is het de bedoeling dat de pillen worden gebruikt.

Bij het slikken van de pillen, slaat het lichaam het jodium op in de schildklier. Hierdoor zijn mensen op dat moment beter beschermd tegen het gevolg van het inademen van radioactief jodium, namelijk een verhoogd risico op schildkierkanker.