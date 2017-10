Noord-Beveland neemt besluit over Zeeuwse Lagune

De raadsleden beslissen of ze een omgevingsvergunning afgeven voor het project Zeeuwse Lagune: vier eilandjes met recreatie- en hotelappartementen aan de Veerse Dam.

Over het plan is veel te doen. Zo hebben tegenstanders aangekondigd voor de vergadering te protesteren. Zij willen vanaf 19.00 uur een menselijk lint vormen rondom het gemeentehuis in Wissenkerke. Initiatiefnemer is de werkgroep Lint aan de Kust.

Incompleet

Van de andere kant is er ook veel ophef geweest. Zo was ondernemer Marco Doeleman van de Zeeuwse Lagune niet blij met het voorstel dat door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland is gestuurd.

Hij zei dat hij en zijn partners 'dit incomplete voorstel na vijftien jaar intensief overleg en gemaakte afspraken niet hebben zien aankomen'. "Wij zijn van oordeel dat de gemeenteraad onjuist en onvolledig is geïnformeerd door het college."

Schade

Alle gemeenteraadsleden hebben een brief ontvangen waarin de Zeeuwse Lagune Noord-Beveland aansprakelijk stelt. Daarin zeggen advocaten dat er sprake is van een onbetrouwbare overheid.

Alternatieven

Naast een besluit over de Zeeuwse Lagune moeten de raadsleden woensdag ook wel of niet instemmen met de Zeeuwse Kustvisie, waarin ontwikkelingen zoals de Zeeuwse Lagune, en kennisnemen van het alternatievenonderzoek. “Deze drie onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, liet wethouder Piet de Putter vorige week weten.

Het alternatievenonderzoek toont zes locaties waar een soortgelijk project als de Zeeuwse Lagune kan worden ontwikkeld. Ze liggen aan het water, er zijn net zoveel vierkante meters beschikbaar en de omgeving kenmerkt zich door 'weidsheid, rust, ruimte en natuur'.

Beschikbaar

Vijf van deze locaties liggen op Noord-Beveland: Havenweg Kamperland, Sint-Felixweg in Kamperland, de Veerse Dam Oost, De Banjaard West en de Werkhaven in Kats. De laatste is vinden aan de Helleweg in Noordwelle.

Betrokken Noord-Beveland (BEN) heeft al aangegeven dat ze de Havenweg en Sint-Felixweg geen alternatieven vindt. Deze recreatieplekken aan het Veerse Meer zouden beschikbaar moeten blijven voor de inwoners van Noord-Beveland.