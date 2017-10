Sinkegroep is Zeeuws familiebedrijf van het jaar

Het was met Bliek Meesterbakkers uit Middelburg en de Saman Groep uit Zierikzee genomineerd voor de titel.

Nadat gedeputeerde en juryvoorzitter Jo-Annes de Bat in Theater de Mythe in Goes de punten van de jury had uitgedeeld stond de Saman Groep bovenaan, maar het publiek bepaalde uiteindelijk dat de Sinkegroep de prijs kreeg.

Wilco en Lau Sinke namen de Zeeuwse Stik, die is gemaakt door kunstenaar Caroline de Ligt, in ontvangst. De Sinkegroep heeft meer dan honderd man in dienst. Het zamelt afval in, maar hergebruikt dit ook in bijvoorbeeld Eco Bloks, die worden gebruikt bij het bouwen van scheidingswanden en waterkeringen.

Initiatief

De award voor familiebedrijven wordt elk jaar uitgereikt. Eerder sleepten bedrijven zoals Omoda, Paree en Fraanje hem in de wacht.

Het is een initiatief van Zeeland Business, Baker Tilly Berk, de Rabobanken in Zeeland en Adriaanse van der Weel Advocaten.