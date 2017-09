'Vier jaar celstraf geëist tegen verdachte Goesenaar'

Dit meldt Omroep Zeeland.

De man wordt ervan verdacht in juli 2016 schoten te hebben gelost op het industrieterrein Arnestein in Middelburg. Ook wordt hij in verband gebracht met een inbraak in november 2016 in Goes, een heling in datzelfde jaar en van wapen- en munitiebezit in 2017.

In de woning van de verdachte zijn een vuurwapen en gestolen goederen aangetroffen. In het ouderlijk huis van de man is een kluis gevonden met een handgranaat en een vuurwapen met DNA-sporen van de verdachte.

De Goesenaar is niet onbekend bij de politie, hij heeft tien jaar vastgezeten voor diefstal met geweld en zijn dossier telt een forse eenentwintig pagina's, meldt Omroep Zeeland.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.