Marianne Schipaanboord exposeert in galerie in Hermitage

Tijdens deze periode is haar werk ook te bewonderen in Galerie-Atelier De Kaai in Goes, de plek waar ze werkt.

Schipaanboord is een kunstenares. Ze is spastisch, doof en praat op haar eigen manier. Zo praat ze via een woordkaart en haar tekeningen. Via haar artistieke talenten legt ze contact met de buitenwereld.

Ze heeft al in verschillende landen met haar tekeningen geëxposeerd. Het Britse Museum of Everything kocht veertig van haar tekeningen. In 2016 is er een documentaire gemaakt over haar leven: Paradijs Glaswater.

In de tentoonstelling in Amsterdam is werk bijeengebracht rond de voor Schipaanboord belangrijke thema's, zoals de douche, badkamer, eten en haar leven in diverse instellingen.