Burgemeester van Reimerswaal stelt spreekuur in voor inwoners

Over de vorm denkt ze nog na. "Maar ik wil niet alleen vanuit het gemeentehuis werken", vertelt ze dinsdag.

Van Egmond was voor haar aanstelling in Reimerswaal wethouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Daar hield ze ook spreekuren, waarbij ze bijvoorbeeld in de bibliotheek met inwoners in gesprek ging. "Dat beviel me goed. Daarom wil ik kijken of het ook in Reimerswaal aanslaat.

Een concreet plan met de locaties en frequenties heeft Van Egmond nog niet, maar wellicht bezoekt ze straks op regelmatige basis centrale plaatsen, zoals het dorpshuis of de bibliotheek, in de verschillende kernen. "Dan ben ik ook meteen in de dorpen aanwezig en dichtbij de mensen."

Behoefte

Tijdens het spreekuur kunnen inwoners vragen stellen aan de burgemeester. In haar vorige gemeente merkte Van Egmond dat mensen ook graag met haar van gedachten wisselden over bepaalde zaken. "En soms willen ze gewoon hun ei kwijt."



De burgemeester stelt zich voor dat ze de spreekuren ongeveer een jaar uitprobeert om te kijken of de inwoners er behoefte aan hebben.