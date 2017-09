Verdronken stad Reimerswaal krijgt monumentenstatus

Het is de enige verdronken stad in Nederland die een rijksmonumentenstatus heeft, volgens Omroep Zeeland.

Reimerswaal was in vroegere tijden de derde stad van Zeeland, na Middelburg en Zierikzee. Er woonden zo'n zesduizend mensen in de havenstad in Zuid-Beveland. De verdronken stad had een van de grootste havens in de regio.

In de zestiende eeuw werd de stad echter getroffen door stormvloeden en overstromingen. In 1503 spoelde een groot deel van het omliggende land weg. Jaren later, in 1532, raakte Reimerswaal voorgoed afgesneden van het vasteland door een nieuwe stormvloed.

Platgebrand

Afgesloten van het achterland, liep de havenstad handel mis en ging het bergafwaarts. Doordat het stadsbestuur later de kant van de Spanjaarden hadden gekozen in de tachtigjarige oorlog, is de stad in 1573 door de watergeuzen platgebrand.

Reimerswaal is vandaag de dag verdwenen onder het wateroppervlak. De plaats lag ongeveer vier kilometer ten zuidwesten van Tholen.