Entrees museum en VVV-kantoor in Goes worden samengevoegd

"Doordat bezoekers makkelijker bij elkaar kunnen binnenlopen kan dit voor beide organisaties leiden tot een stijging van het aantal bezoekers", schrijft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes in een memo aan de raad.

VVV Zeeland bouwt haar kantoren momenteel om tot zogenoemde inspiratiepunten. Deze slag is in onder meer Domburg al gemaakt, maar staat nog op de rol voor Goes.

De entrees worden in het nieuwe inspiratiepunt, waar beleving belangrijker is dan het verstrekken van informatie, samengevoegd tot één open ruimte. Het college ziet als bijkomend voordeel dat de horeca van het museum kan uitbreiden. De twee organisaties onderzoeken verder of ze kunnen samenwerken op het gebied van personeel.

Ontwikkelingen

Het college wil dat het museum de ontwikkelingen meeneemt in het nieuwe beleidsplan en in de meerjarenbegroting.

Het museum is de laatste jaren geplaagd door bezuinigingen. In november vorig jaar hing er een nieuwe bezuinigingsmaatregel boven het hoofd, maar door een motie in de begrotingsraad werd die op de lange baan geschoven.