Verdachte steekt buurman in Kortgene neer met riek

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie.

Maandag kreeg de politie rond 11.50 uur de melding van een ruzie in de Hoofdstraat in Kortgene. Ter plaatse troffen agenten een gewonde man aan. Hij zei dat zijn buurman hem tijdens een ruzie met een riek in zijn arm had gestoken.

Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De buurman kon direct aangehouden worden. Wat de aanleiding was voor de ruzie, is nog niet bekend.