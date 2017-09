Tas vergeten op terras, volgende gasten nemen inhoud mee

De Kapelse had kleding gekocht bij een winkel in Goes. Ze was wat gaan drinken bij een horecagelegenheid op de Grote Markt in Goes en was, na het afrekenen, het tasje vergeten op het terras. Enige tijd later kwam zij terug bij het terras en zag ze dat er andere mensen zaten aan het tafeltje waar zij had gezeten.

Bij die mensen stond een tasje van dezelfde winkel als waar de vrouw kleding had gekocht. De vrouw vroeg aan de mensen of zij het tasje mee mocht nemen, omdat het haar eigendom was. De mensen verklaarden vervolgens dat het tasje en de inhoud hun eigendom was en dat de vrouw niet in het tasje mocht kijken.

Omdat de vrouw het zaakje niet vertrouwde heeft ze de politie gebeld. Totdat agenten ter plaatse waren heeft ze de mensen in de gaten gehouden.

Toen de mensen vertrokken van het terras is de vrouw hen achterna gelopen. De politie arriveerde en sprak de vermeende dieven aan. De beschrijving die zij gaven van hetgeen er in het tasje zat kwam niet overeen met de daadwerkelijke inhoud van het tasje.

De twee, een man van 33 en een vrouw van 42 uit Hansweert, zijn aangehouden op verdenking van diefstal. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau en hebben daar een bekennende verklaring afgelegd. Van de kleding deden zij afstand.

Na het afleggen van hun verklaring zijn de twee aangehouden verdachten weer in vrijheid gesteld. De kleding zal worden teruggegeven aan de vrouw uit Kapelle.