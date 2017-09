Overzicht: De Zeeuwse activiteiten in Maand van de Geschiedenis

Zo houdt dr. Phiny de Groot, voormalig docent filosofie aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen, een lezing over geluk op 11 oktober in Museum Veere in Veere. Overkomt geluk ons of moeten we zelf zorgen voor ons geluk?

Gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland Huib Uil vertelt over nieuwe inzichten in de geschiedenis van het onderwijs in Zeeland op 20 oktober in Museum De Burghse Schoole in Burgh-Haamstede.

Op zaterdag 28 oktober vindt vanuit het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp de Mallard Wandeltocht plaats. Mallard was de codenaam voor de nachtelijke oversteek van het Sloe door Britse troepen in november 1944. Ter herinnering aan de bevrijding van Zuid-Beveland wordt de wandeltocht gehouden.

Expositie

In het Zeeuws Archief in Middelburg is van 2 tot 31 oktober de expositie Middelburg, de gelukkigste koopstad van Zeeland te zien. Middelburg, de gelukkigste koopstadt van geheel Zeelant is de titel van een prent uit circa 1700.



Het laat de stad op zijn economisch hoogtepunt zien; met op de voorgrond het bedrijvige havenkanaal als poort tot de welvaart.

Maand

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. Dit keer is het thema Geluk, van gelukszoekers tot weldoeners en van fortuna tot vrijheid.

Een maand lang brengen duizenden culturele organisaties geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders.