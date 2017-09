Nieuwe raad helpt inwoners Kapelle met vragen over zorg en ondersteuning

De Burger Advies Raad denkt mee over zorg en ondersteuning, zoals mantelzorg en hulp voor gezinnen. De BAR richt zich vooral op Kapellenaren die niet zelf hierover met de gemeente in gesprek kunnen gaan.

De nieuwe raad is begin dit jaar opgezet als opvolger voor belangenbehartigende organisaties als de Gehandicaptenraad, Seniorenraad en Wmo-raad.

Nu de organisatie draait is het tijd om naar buiten te treden, vertelt Den Dekker. "We gaan kenbaar maken dat we er zijn en dat we voor mensen opkomen."

Beleid

"Eén van onze taken is de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over haar beleid", vertelt Den Dekker. Dat heeft al een eerste wapenfeit opgeleverd. "Het tarief voor de gehandicaptenkaart bleek in Kapelle hoog in vergelijking met omliggende gemeenten. Dat hebben we aangekaart en nu heeft de gemeente het tarief verlaagd."

De leden van de nieuwe raad komen op voor de belangen van Kapellenaren. Bij individuele vragen verwijzen de leden door. Legt een hulpvraag een probleem bloot dat meerdere mensen aangaat, dan klopt de BAR ermee aan bij de gemeente.