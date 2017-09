Ontwerper Ronald Kolk presenteert nieuwe collectie in Goes

Goes Couture is de start van Goes Modestad.

Kolk laat in de kerk in Goes zijn nieuwe lijn zien waarvoor hij zich liet inspireren door het Venetiaans carnaval. Goud, zilver, de beroemde Venetiaanse maskers en rijke stoffen zijn de kenmerken van deze collectie.

Kolk is een bekende naam in de modewereld. Hij heeft sinds 1998 zijn eigen modehuis, maar daarvoor werkte hij voor onder anderen Kenzo, Mart Visser en Frank Govers. Ook was hij aan het begin van zijn carrière enkele jaren in de show- en theaterwereld van New York actief. Daar ontwierp hij jurken voor extravagante beroemdheden als Bette Midler en Grace Jones.

Tweede keer

Tot zijn huidige clientèle behoren zakenvrouwen, advocaten en politici, royalty, maar ook BN'ers zoals Ans Markus, Liesbeth List, Ruth Jacott en Wende Snijders.

Het is de tweede keer dat Goes Couture plaatsvindt. Door bekende ontwerpers naar de stad te halen wil Goes Marketing de aandacht vestigen op Goes als modestad.

In het centrum zijn meer modemerken te koop dan in welke Zeeuwse stad dan ook of Bergen op Zoom en Breda.

Activiteiten

Zaterdag en zondag staat de stad ook in het teken van mode. Dan verzorgen lokale kledingwinkels modeshows en zijn er tal van acties en activiteiten. In aanloop naar de modeshow bezoeken 75 vrouwen uit het hele land, onder begeleiding van 'personal shopping advisors', de binnenstad van Goes.