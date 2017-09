Oesterfestival Yerseke pakt eerste editie meteen serieus aan

Zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 september zijn er meerdere stands te vinden bij de Oesterij. Hier kunnen de festivalbezoekers Zeeuwse oesters proeven die op verschillende manieren bereid zijn, maar ook rauw worden geserveerd. Ook krijgen ze informatie over de bereiding van oesters en tips voor thuis.

Omdat de organisatie de bezoekers op en top wil laten genieten van de oesters, is er ook veel aandacht voor wijn- en biersoorten die goed passen bij oesters. Her en der kunnen de festivalgangers staand en zittend genieten van de zilte specialiteiten, met live-muziek voor extra sfeer.

“We gaan voor een losjes opgezet, laagdrempelig festival voor iedereen”, vertelt Dhooge. De ervaren oesterliefhebber kan hier genieten, maar het oesterfestival is ook een mooie plek voor de ‘beginner’ om oesters te ontdekken. “Omdat de koks de oesters op verschillende manieren bereiden, kun je hier heel goed oesters leren eten.”

Het oesterfestival biedt zo’n vijftien stands bij de Oesterij en de aangrenzende oesterputten langs de Oosterschelde. Er is iedere dag een rondvaart over de Oosterschelde. Hierbij krijgen de passagiers een kijkje in de wereld van de oesterkwekers. Daarnaast wordt er in een loods bij de oesterputten een film vertoond over de oesterteelt.

Bij de kraampjes spelen oesters de hoofdrol, maar ook andere specialiteiten komen aan bod. Zo is er een stand van het Zeeuwse Kingfish, bekend van haar sushi-hapjes. Het eveneens Zeeuwse bedrijf Zilt-E is aanwezig met haar Zeeuwse friet, bereid met gezuiverd Oosterscheldewater.

Kampioenschap

Het oesterfestival vindt bewust plaats op zaterdag, zondag en maandag. “Op de zaterdag verwachten we vooral mensen uit de buurt. We hopen dat ook veel mensen uit de regio een kijkje komen nemen.” Voor wie nieuwsgierig is naar wat er allemaal gebeurt bij de oesterputten, is dit een mooie gelegenheid om dat te ontdekken.

De zondag trekt veel zuiderburen, hoopt Dhooge. “We weten uit ervaring dat Belgisch publiek graag op zondag evenementen bezoekt.” Om mensen uit de horecabranche ook te kunnen laten genieten, vindt het oesterfestival ook op maandag plaats.

Deze dag is het oesterfestival het sfeervolle decor voor de voorronde van het Nederlands kampioenschap oestersteken. “Hiervoor kunnen mensen zich nog aanmelden. Iedereen die het leuk vindt om oesters te steken en denkt het snel te kunnen, mag zich aanmelden.” Dit kan via het mailadres info@oesterij.nl.